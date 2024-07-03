ضربة موجعة للبرازيل.. إيقاف فينيسيوس في كوبا أميركا

يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور خلال مواجهته المرتقبة ضد أوروغواي في دور الثمانية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير إخباري.

ويلتقي منتخبا البرازيل وأوروغواي صباح الأحد المقبل، بحثاً عن الصعود للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

ويغيب فينيسوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب أليغانت بداعي الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل 1-1 مع نظيره الكولومبي في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة داريو آس، التي أشارت إلى أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على إنذار أيضاً خلال لقاء البرازيل وباراغواي في الجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة وفقاً للائحة البطولة. ويغيب فينيسوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب أليغانت بداعي الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل 1-1 مع نظيره الكولومبي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة داريو آس، التي أشارت إلى أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على إنذار أيضاً خلال لقاء البرازيل وباراغواي في الجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة وفقاً للائحة البطولة.