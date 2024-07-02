فرنسا تقصي بلجيكا بهدف عكسي وتبلغ ربع النهائي

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0 في المباراة التي أقيمت في دوسلدورف.

وجاء هدف الفوز عبر المدافع البلجيكي يان فيرتونغن الذي حوّل عن طريق الخطأ تسديدة البديل المهاجم راندال كولو

مواني في مرمى فريقه (85). وستواجه فرنسا في ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا اللذين يلتقيان في وقت لاحق في فرانكفورت.

وعاد المهاجم أنطوان غريزمان (33 عاماً، 133 مباراة دولية و44 هدفاً) إلى التشكيلة الأساسية بعدما جلس على مقاعد

البدلاء في التعادل أمام بولندا 1-1 في اختتام دور المجموعات في 25 الشهر الحالي، بعدما ظهر بمستوى متواضع في المباراتين السابقتين.

ولم يؤثر مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني كثيرا على لعب منتخب "الديوك" في الفوز على النمسا 1-0 افتتاحاً، قبل أن يهدر فرصتين محققتين في التعادل السلبي أمام هولندا.

ولعب غريزمان خلف ثنائي الهجوم كيليان مبابي وماركوس تورام، في حين استهل عثمان ديمبيليه المباراة على مقاعد البدلاء وذلك للمرة الأولى في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وهي المباراة الخامسة عشرة لمدرب فرنسا ديدييه ديشان (55 عاماً) في كأس أوروبا، متساوياً مع السويدي لارس لاغرباك والبرتغالي فرناندو سانتوش، وخلف الألماني يواكيم لوف (21)، الأول في هذا الترتيب. كما يحمل الأخير الرقم القياسي في عدد الانتصارات (12) أمام ديشان بالذات (8)