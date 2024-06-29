الزمالك يتراجع ويعود إلى الدوري المصري.. حقق مطالبه بعد الانسحاب أمام الأهلي

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك عودة الفريق للمشاركة في مباريات بطولة الدوري المصري، بدءاً من مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السبت، بعد أن رفض خوض مواجهة الأهلي التي كان مقرراً لها الثلاثاء الماضي.

وقال الزمالك في بيان رسمي الجمعة: "النادي قد أثبت يقينا بأفعاله و ممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه و ثوابته، و في هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية ، و أعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية و تحقيق العدالة لكل الأندية و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص و الوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس و الوهن من ضياع العدالة و تغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام".

وأضاف:"التزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية مؤكدا حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته و يتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة و عدالة موقف النادي و انضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها، ومن ثم توالت اجتماعات و لقاءات الجهات المعنية و بدأت الاستجابة للمطالب المشروعة و تحركت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات إيجابية تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث و تطوير منظومة رياضية تليق بمكانة و تاريخ الدولة المصرية".

وأوضح:"في ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام".

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري المصري.