الأهلي يحقق الفوز التاسع على التوالي في الدوري المصري (فيديو)

واصل الاهلي حامل اللقب انتصاراته المتتالية ورفعها الى تسعة بفوزه على ضيفه فاركو 2-1 في المرحلة 28 من بطولة مصر لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، قاد المهاجم الدولي حسين الشحات الاهلي الى الفوز بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 39 و57، فيما سجل جيفرسون إنكادا الهدف الوحيد للضيوف (59)

وجدد الاهلي فوزه على فاركو وبالنتيجة ذاتها بعدما تغلب عليه قبل أسبوعين بملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة.

وحقق الأهلي فوزه التاسع توالياً والخامس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، وواصل الضغط على المتصدر بيراميدز برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد فاركو عند25 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط أمام بلدية المحلة صاحب أول مراكز الهبوط، إلا أن الأخير لعب مباراتين أقل.

ولم يشهد الشوط الأول سوى بعض المحاولات القليلة، بعدما لجأ فاركو الى ضغط متقدم لحرمان لاعبي الأهلي من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس محمد سعيد "شيكا".

وكانت أبرز فرص الأهلي تسديدة من مسافة بعيدة للاعب الوسط أكرم توفيق مرت بجوار القائم (9)، قبل أن يفعلها الشحات في الدقيقة 39 عندما انطلق من الجهة اليسرى وتبادل الكرة مع الفلسطيني وسام أبو علي وسددها متقنة بيمناه سكنت شباك شيكا. وسجل الشحات هدفه الشخصي الثاني حين تسلم كرة عرضية من طاهر محمد طاهر فهيأها لنفسه وسددها بقوة ارتطمت بقدم مدافع فاركو أحمد عماد وسكنت الشباك (57).

وقلص فاركو الفارق بعد دقيقتين عندما استغل انكادا كرة أبعدها مدافع الأهلي محمد عبد المنعم وسددها بقوة في مرمى الشناوي.