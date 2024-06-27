جدول مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا 2024

أسدل الستار على دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بصعود 16 فريقا في البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا لأول مرة في تاريخ ثاني البطولات العالمية الكبرى بعد كأس العالم، ولم يشهد دور المجموعات أي مفاجأة بخروج أيا من الفرق المرشحة للفوز باللقب أو الفرق الكبرى، ولكن شهد صعود تاريخي للعديد من المنتخبات لأول مرة ونتائج مفاجأة للعديد من الفرق.

وتحصل الفرق المشاركة على راحة لمدة يومين قبل أن تستأنف المباريات يوم السبت بأولى مواجهات الدور ربع النهائي وتستمر المباريات الثمانية على مدار 4 أيام لتحديد الفرق الصاعدة إلى الدور

جدول مباريات مواعيد دور الـ16

السبت 29 يونيو:

(20,00) سويسرا - إيطاليا في برلين

(23,00) ألمانيا - الدنمارك في دورتموند

الأحد 30 يونيو:

(20,00) إنجلترا سلوفاكيا في غلزنكيرشن

(23,00) إسبانيا - جوروجيا في كولن

الإثنين 1 يوليو:

(20,00) فرنسا - بلجيكا في دوسلدورف

(23,00) البرتغال - سلوفينيا في فرانكفورت

الثلاثاء 2 يوليو:

(20,00) رومانيا - هولندا في ميونيخ

(23,00) النمسا - تركيا في لايبزيغ