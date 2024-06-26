جمهور صربيا يعتدي على 9 أفراد من الشرطة الألمانية

أصيب 10 أشخاص على الأقل، من بينهم 9 أفراد شرطة، بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع مشجعين لمنتخب صربيا في وسط مدينة ميونخ الألمانية، وذلك قبل مواجهة دور المجموعات في بطولة "يورو 2024" بين الدنمارك وصربيا، حسبما ذكرت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن أحد العاملين في تنظيم الإستاد أصيب أيضاً في حادث منفصل.

واختتمت المباراة بالتعادل السلبي بين الدنمارك وصربيا في ساعة متأخرة الثلاثاء.

وقامت الشرطة بفحص أحد المشجعين في ميدان "مارينبلاتس" في ميونخ للاشتباه في أنه أطلق ألعاباً نارية في حوالي الساعة الخامسة مساء أمس، حيث كان يتواجد في الميدان أكثر من 5 آلاف مشجع لصربيا في تلك المرحلة، بحسب بيانات الشرطة.

وقالت الشرطة إن التفتيش أثار "تأثيراً تضامنياً"، حيث ألقى أفراد زجاجات وكرسياً على أفراد الشرطة، وردت الشرطة في المقابل باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات.

ولم يتمكن متحدث باسم الشرطة صباح اليوم من تحديد ما إذا كان هناك مشجعون أصيبوا خلال الاشتباكات.

وذكرت الشرطة أن مشجعين أطلقوا ألعابا نارية بشكل غير قانوني بالقرب من محطة قطارات أنفاق "مارينبلاتس" وداخل ملعب كرة القدم.

وأصيب المضيف عندما حاول منع أحد المشجعين من اقتحام الملعب، بحسب بيان الشرطة.

واتهم عدة أشخاص بارتكاب جرائم، من بينها الإخلال بالسلم العام، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير، والاعتداء على أفراد شرطة. وتم احتجاز 7 أشخاص، ومن المقرر عرضهم على قاضي التحقيقات في وقت لاحق.

ووفقاً للشرطة، احتشد حوالي 15 ألف متفرج في منطقة المشجعين داخل الملعب الأولمبي في ميونخ قبل وأثناء المباراة، مع انتشار حوالي ألفي فرد شرطة.