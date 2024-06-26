كيليان مبابي يتشاجر مع ليفاندوفسكي في مباراة فرنسا وبولندا

نشب شجار بين كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وروبرت ليفاندوفسكي نظيره في منتخب بولندا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وحسب ما ذكره "راديو مونت كارلو"، الفرنسي، فإن قبل انتهاء مباراة فرنسا وبولندا وتحديدًا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، فقد تدخل ليفاندوفسكي من أجل الحصول على الكرة إلا أنه يبدو قد لمس وجه مبابي، وانتهت مباراة منتخب لتي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بالتعادل السلبي بهدف لكل منهما.

وعانى كيليان مبابي من كسر في الأنف تعرض إليه خلال مشاركته في مباراة النمسا، بعد الإصابة القوية التي تعرض إليها وجعلته يغيب عن المشاركة في مباراة هولندا الماضية.

وذكر الإذاعة الفرنسية أنه عقب تدخل ليفاندوفسكي على مبابي، سب مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد المهاجم البولندي بلفظ خارج، وعقب انتهاء المباراة، لم يظهر مبابي أي استياء من مهاجم برشلونة، حيث خرج اللاعبان وهم يحتضان بعضهما البعض، أثناء الخروج من الملعب.

وأنهى منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وهو يأتي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات البطولة برصيد 5 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة