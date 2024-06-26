أخبار سريعة..

مودريتش لن يعتزل بعد البطولة

قرر لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي، مواصلة مسيرته الكروية عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».

وقال عقب التعادل المرير 1/1 مع المنتخب الإيطالي أول من أمس: «لن أتوقف بشكل فوري. سأواصل اللعب لمدة أطول.. لا أعلم المدة تحديداً بعد». ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب يشير إلى مسيرته مع ريال مدريد أم مع المنتخب الكرواتي. وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الإسباني يوم 30 يونيو. وأهدر مودريتش ركلة جزاء أمام المنتخب الإيطالي في الدقيقة 54، لكنه سجل هدفاً بعدها بدقيقة ليمنح كرواتيا التقدم، وأصبح أكبر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا.

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