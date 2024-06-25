مفاجأة مدوية في كأس أوروبا.. النمسا تضرب هولندا وفرنسا

حققت النمسا مفاجأةً مدوية بتصدّرها المجموعة الرابعة بعد تغلّبها على هولندا 3-2 في برلين، وتقدمت على فرنسا الثانية التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1 في دورتموند، في المرحلة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي مع فرنسا (5 نقاط) بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 في المجموعة الثانية، في حين خطفت النمسا الصدارة بست نقاط

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثاني بفضل كودي خاكبو (47).

وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباي (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).

وفي المباراة الثانية، افتتح كيليان مبابي رصيده التهديفي في كأس أوروبا بهدفٍ من ركلة جزاء (56)، فيما عادل روبرت ليفاندوفسكي بالطريقة عينها (79).

وبهدفه الأوّل في كأس أوروبا في مباراته السادسة، رفع مبابي عدد أهدافه في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) إلى 13 هدفاً، بفارق هدفٍ عن الهدّاف التاريخي لـ"الديوك" في البطولتين ميشال بلاتيني (14).

ولعب الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي الذي حصل على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة، دوراً كبيراً في حصول منتخب بلاده على نقطة، بتصديه لسبع تسديدات.