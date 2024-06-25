المجري فارغا يتخطى مرحلة الخطر

تخطى المهاجم المجري بارناباش فارغا مرحلة الخطر، بعدما تعرض لـ«كسور متعددة» في الوجه، قد تتطلب إجراء جراحة، وذلك عقب اصطدام عنيف خلال الفوز على أسكتلندا 1-صفر، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا. ونُقل مهاجم فيرينتسفاروش المجري خارج الملعب، بعد تعرضه لسقطة عنيفة عقب تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 68. وسقط اللاعب (29 عاماً) بعنف على مؤخرة رقبته بعدما اصطدم بمرفق الحارس الأسكتلندي أنغوس غان، وشكل زملاؤه دائرة حوله وبسطوا ملاءة بنية اللون بعدما بدا غير قادر على التحرك. وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وإجلائه من الملعب.