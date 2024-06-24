بداية ناجحة للأوروغواي في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأوروغواي بداية ناجحة في مستهل مشواره في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم، عقب الفوز على بنما 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي، استهل المنتخب الأوروغوياني، المتوّج باللقب 15 مرة، بقيادة مدربه الخبير مارسيلو بييلسا الذي تسلّم المنصب في مايو 2023، البطولة القارية بطريقة مميزة.

ووضع الجناح الأوروغوياني ماكسيميليانو أراوخو منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 16 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا البعيدة.

وانتظر منتخب "لا سيليستي" حتى الدقيقة 85 لمضاعفة النتيجة عبر مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييس بتسديدة على "الطاير" من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم المدافع ماتياس فينيا المهرجان التهديفي برأسية بعد ركلة حرة نفذها البديل نيكولاس دي لا كروس (90+1).