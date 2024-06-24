مهما كانت العواقب.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من مباراة الأهلي

ذكرت تقارير صحفية مصرية ومصادر مقربة من إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي، وشهد عدداً من القرارات المصيرية ومنها ما يخص مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

وكشفت مصادر إخبارية أن الاجتماع أسفر عن قرار نهائي بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز، أو أي مباراة من الدور الثاني قبل انتهاء المواجهات المؤجلة، وذلك مهما كانت العواقب.

كما سيقوم نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم في لجنة الانضباط

وقال المصدر في تصريحات لبطولات: "اجتماع مجلس الادارة الذي أقيم خارج النادي تم الاتفاق خلاله على تجهيز كافة العوائق التي واجهت الزمالك في مسابقة الدوري وإعداد ملف بها، وملف أخر عن ما أسماه المجلس (بالعوار) في مسابقة الدوري وعدم انتظام مسابقة الدوري كما هو في بقية الدوريات مما يمنع المنافسة بكفاءة بين فرق الدوري، وتجهيز ملف أخر بتصريحات مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة وتضارب تكافؤ الفرص بأن الزمالك ليس منافسا في الدوري".