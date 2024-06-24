تعرف إلى ترتيب الهدافين في كأس أمم أوروبا 2024

حافظ 4 لاعبين على صدارة الهدافين في كأس أمم أوروبا 2024 في كرة القدم المقامة في ألمانيا حتى منهما لاعبين من منتخب ألمانيا وهما جمال موسيالا، ونيكلاس فولكروغ، إضافة إلى إيفان سخرانس من (سلوفاكيا)، وجورج ميكوتادزه (جورجيا).

كما شهدت البطولة إحراز أكثر من لاعب لهدف واحد وهم، فلوريان فيرتس، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ، إيمري دجان، إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، كوادوو دواه، ميشال أبيشر، بريل إمبولو، جيردان شاكيري، دان ندوي (سويسرا)، بارناباش فارغا، كيفن تشوبوت (المجر)، ألفارو موراتا، فابيان رويس، داني كارباخال (إسبانيا)، أليساندرو باستوني، نيكولو باريلا (ايطاليا).

كم أحرز نديم بيرامي (ألبانيا)، آدم بوكسا، كرشيشتوف بيونتيك (بولندا)، كودي خاكبو، فاوت فيخهورست (هولندا)، كريستيان إريكسن ومورتن هيولماند (الدنمارك)، إريك يانجا وجان كارنيتشنيك (سلوفينييا)، جود بيلينغهام وهاري كاين (إنجلترا)، نيكولاي ستانتشيو، رازفان مارين، دنيس دراغوش (رومانيا)، كاظم لاتشي، كلاوس غياسولا (ألبانيا)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، لوكا يوفيتش (صربيا) هدفا واحداُ أيضاً.

كما أحرز لوكاش بروفود وباتريك شيك (تشيكيا)، فرانسيسكو كونسيساو وبرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديش (البرتغال)، مرت مولدور وأردا غولر وكريم اكتوركوغلو (تركيا)، ميكولا شابارينكو، رومان ياريمتشوك (أوكرانيا)، غيرنوتت تراونر، كريستوف باومغارتنر، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، يوري تيليمانس وكيفن دي بروين (بلجيكا).

وشهدت البطولة عددا كبيرا من الأهداف العكسية وكانت لـ الألماني أنتونيو روديغر (في مباراة اسكتلندا)، النمسوي ماكسيميليان فوبر (في مباراة فرنسا)، التشيكي روبن هراناتش (في مباراة البرتغال)، الألباني كلاوس غياسولا (في مباراة كرواتيا)، فابيان شار (في مباراة سويسرا)، الإيطالي ريكاردو كالافيوري (في مباراة إسبانيا)، التركي ساميت أكايدين (في مباراة البرتغال).