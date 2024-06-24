فوز قاتل للمجر على اسكتلندا يحيي آمالها ببلوغ ثمن النهائي

أحيت المجر آمالها ببلوغ ثمن نهائي كاس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا بفوزها القاتل على اسكتلندا 1-0 في شتوتغارت، ضمن منافسات الجولة الثالثة الاخيرة للمجموعة الأولى.

وحققت المجر فوزها الأول في البطولة لتحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، خلف ألمانيا المتصدرة (7) وسويسرا الثانية (5)، فيما تقبع اسكتلندا التي ودّعت المنافسات في قاع الترتيب مع نقطة يتيمة.

وسجل هدف الفوز البديل المهاجم كيفن تشوبوت في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه فرصة التأهل بين أحد أربعة منتخبات في المركز الثالث.