الاتحاد الأوروبي يوقف الألباني داكو مباراتين بسبب سوء السلوك

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الأحد المهاجم الألباني ميرليند داكو مباراتين، بعد أن قاد المشجعين في هتافات مهينة بمكبر الصوت عقب التعادل مع كرواتيا 2-2 في كأس أوروبا 2024.

وقام مهاجم روبين كازان الروسي البالغ من العمر 26 عامًا بشتم مقدونيا الشمالية واعتذر لاحقًا عن ذلك، لكنه سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه في المجموعة الثانية ضد إسبانيا الاثنين ومباراة محتملة في الدور ثمن النهائي في حال تأهل منتخب بلاده.

وشارك داكو كبديل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل أمام كرواتيا الأربعاء في هامبورغ، في حين بقي على مقاعد البدلاء في الخسارة أمام إيطاليا 1-2 افتتاحا.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة "تم إيقاف داكو لمباراتين بسبب عدم الالتزام بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم".

وبعد حصولها على نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الثانية، تواجه ألبانيا احتمال الخروج من كأس أوروبا ما لم تهزم إسبانيا في دوسلدورف الاثنين.

وفي حال خروج ألبانيا من دور المجموعات، فسيتم ترحيل المباراة الثانية لعقوبة داكو إلى بداية دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر.

وعلّق قائد ألبانيا بيرات دجيمشيتي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة اسبانيا على حادثة زميله بقوله "هو يعلم أنه ارتكب خطأ. لقد اعتذر، والآن نحتاج إلى التفكير في مباراة الغد".