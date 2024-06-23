سويسرا تهدد صدارة «المانشافت» في «يورو 2024»

يتطلع منتخب ألمانيا (6 نقاط) لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يلاقي سويسرا (4 نقاط) اليوم في مدينة شتوتغارت في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لكأس أوروبا لكرة القدم 2024. ويأمل «المانشافت» بقيادة مديره الفني الشاب، يوليان ناغلسمان، تحقيق العلامة الكاملة بانتصار ثالث على التوالي، بعدما قدم أداء فنياً قوياً بالفوز على اسكتلندا 5-1 في افتتاح البطولة، ثم الفوز على المجر بهدفين دون رد.

أما سويسرا فتعد تهديداً حقيقياً لصدارة الألمان، ويقودها المدرب مورات ياكين الذي فرّط في فرصة التأهل المبكر بتعادله مع اسكتلندا 1-1 في الجولة الثانية، بينما استهل مشواره بالفوز على المجر بنتيجة 3-1. ويدرك ناغلسمان أهمية الفوز الثالث على التوالي لأسباب معنوية وذهنية، وأيضاً فنية، وهي ضمان صدارة المجموعة الأولى لتفادي اختبار أصعب في دور الـ16.

وكذلك يسعى منتخب سويسرا إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الألمان لضمان التأهل مباشرة، وعدم الدخول في حسابات معقدة. ويراهن ناغلسمان على عناصر الخبرة، مثل حارس المرمى مانويل نوير، وأنطونيو روديغر، وثنائي الوسط: توني كروس، وغوندوغان، إضافة إلى العناصر الهجومية الشابة، مثل فلوريان فيرتز، وكاي هافيرتز، وموسيالا، بينما تضم سويسرا لاعبين مميزين، على غرار الحارس يان سومر، ومانويل أكانجي، وغرانيت تشاكا وشاكيري، والمهاجم الشاب إمبولو.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها، تتمسك اسكتلندا (نقطة) بأمل التأهل حين تلاقي المجر (بدون رصيد)، فالتعادل يخرجهما معاً من البطولة، والفوز قد يضمن تأهل اسكتلندا، بينما تحتاج المجر إلى الفوز وانتظار نتائج بقية المجموعات للتأهل ضمن أفضل «الثوالث».

• ألمانيا تتطلع إلى ضمان صدارة المجموعة الأولى لتجنّب المنتخبات الكبيرة في دور الـ16.

مدرب هولندا: الحكم ألغى هدفاً صحيحاً لنا

قال مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، إن «الحكم ارتكب خطأ بإلغاء هدف صحيح لنا أمام فرنسا». وكان الحكم أنتوني تايلور ألغى هدفاً سجله الهولندي سيمونز في الشوط الثاني بداعي أن زميله دمفريس كان متسللاً، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (الفار). وقال كومان في المؤتمر الصحافي، إن دمفريس لم يكن متداخلاً في اللعبة، على الرغم من أنه كان متسللاً، وأنه كان على الحكم احتساب الهدف. يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي. وتتصدر المجموعة الرابعة هولندا بأربع نقاط بفارق الأهداف على فرنسا الثانية بالرصيد نفسه، والنمسا ثالثة بثلاث نقاط، وبولندا في الأخير من دون رصيد.