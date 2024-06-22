تحديد موعد إقامة كأس أمم إفريقيا في المغرب

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي موعد إقامة كاس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، وعقد الاتحاد الافريقي لجنة تنفيذية افتراضية في مقره بالقاهرة، ليعلن بعدها أن كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة في يونيو ويوليو 2025، ولكن تم نقلها لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.

وقال موتسيبي "أنا واثق من أن كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ستكون ناجحة جدا وستكون الأفضل في تاريخ هذه المسابقة".

وكان التحدي الإضافي لمسؤولي الاتحاد القاري هو الرغبة في تجنب تعارض مواعيد النسخة مع مسابقة دوري أبطال أوروبا. تنتهي الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة النخبة الأوروبية للأندية في 11 ديسمبر 2025، وتبدأ الجولة السابعة في 21 يناير 2026.

ومع ذلك، من المؤكد أن التواريخ الجديدة ستزعج العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة محمومة حيث تلعب الفرق العديد من المباريات في فترة قصيرة.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن الأندية قد لا ترخص لنجوم القارة السمراء بالالتحاق بمنتخباتها الوطنية لأنها تضطر إلى القيام بذلك لبطولة دولية واحدة فقط في العام، وأن كأس العالم المقبلة ستكون في عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في جوهانسبرغ في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم تقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة.

ولم ترد أي أخبار من الاتحاد الافريقي بشأن النسخة الثانية من الدوري الإفريقي والتي كانت تسمى في البداية الدوري الإفريقي السوبر.

تم التخطيط لأن يكون دوري مصغر يضم 24 ناديًا ومسابقة خروج المغلوب تضم الأندية الأعلى تصنيفًا في القارة، وقد ظهرت لأول مرة العام الماضي بمشاركة ثمانية فرق فقط في ثلاث جولات وتوج صنداونز الجنوب إفريقي بلقبها.