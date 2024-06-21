الاتحاد الأوروبي يرفض مشاركة مبابي بقناع فرنسا

ظهر نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في التدريبات مرتدياً قناعاً يحمل ألوان العلم الفرنسي وأول حرف من اسمه، بعد إصابته بكسر في الأنف خلال المباراة الأولى أمام النمسا الإثنين الماضي التي انتهت بفوز "الديوك" بهدف نظيف.

وقبل ساعات من مباراة فرنسا مع هولندا في الجولة الثانية المقررة اليوم الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، تلقى مبابي خبراً يفيد بعدم تمكنه من المشاركة بهذا القناع ، إذ يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركة اللاعب بالقناع.

وقالت شبكة RMC سبورت الفرنسية إن المادة 42 من لوائح "يويفا" الخاصة بالأدوات الرياضية للاعبين تنص على أن المعدات الطبية التي يرتديها اللاعبون في الملعب يجب أن تكون بلون واحد، ولا يجب أن تشير إلى هوية فريق أو الشركة المصنعة.

وأضافت أن "المهاجم الفرنسي حصل على أقنعة طبية أخرى عادية".



