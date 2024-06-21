مبابي لن يشارك في مواجهة فرنسا وهولندا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لن يشارك في التشكيل الأساسي للديوك أمام هولندا في المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ومن المقرر أن يجلس مبابي /25 عاما/ على مقاعد البدلاء أمام الطواحين الهولندية ليشكل ورقة رابحة للمدرب ديدييه ديشان إذا اقتضت الضرورة.

وتعرض مبابي المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد الإسباني لكسر في الأنف خلال الفوز على النمسا بهدف دون رد في افتتاح مشوار الديوك بالبطولة القارية ، لكنه شارك في حصة تدريبية كاملة مع الفريق مرتديا واق يحمل ألوان العلم الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه يتوجب على مبابي أن يتحلى بالصبر، فيما أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الهداف الشاب شارك في بعض التدريبات البسيطة خلال المران الأخيرة، وفي أول 15 دقيقة التي سمح خلالها بحضور وسائل الإعلام بدا مبابي يعاني من ارتداء واق الوجه، وخلال الدقائق اللاحقة التي جرت خلف الأبواب المغلقة ، تردد أنه اكتفى بتمرير الكرة لكن دون المشاركة في المران الجماعي.

وتردد أن أنطوان جريزمان وماركوس تورامس سيقودان خط هجوم فرنسا في غياب القائد مبابي.