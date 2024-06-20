"سرب نحل" يهاجم أحد ملاعب دوري أبطال أوروبا ويثير الذعر

شهد ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتغارت، أحد ملاعب مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا، هجوم سرب من النحل بشكل أثار الفزع بين الحضور، قبل مباراة ليتواصل الجدل في مباريات البطولة العالمية.

ورصدت تقارير صحفية ما حدث في البطولة التي تشهد عنف وجدل جماهيري، حيث ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن ملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت، الذي يستضيف مجموعة من مباريات كأس أمم أوروبا 2024، تعرض "لغارة" من أسراب النحل وهرع المسؤولون إلى استدعاء رجال الإطفاء المدربين على التعامل مع الأزمة.

وقام النحل ببناء عش على لوحة إعلانية بجانب الملعب، ما أدى لتواجد رجال الإطفاء أصحاب البدل البيضاء الواقعية للتعامل معها.

ونجح رجال الإطفاء بعد ساعة من العمل بصبر ودقة في إزالة النحل ووضع داخل صناديق، واحتضن ملعب "إم إتش بي أرينا – " مدينة شتوتغارت، مباراة منتخبي الدنمارك وسلوفينيا والتي انتهت بالتعادل (1-1)،

واستضاف مباراة منتخب ألمانيا صاحب الأرض مع نظيره المجري ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة 2، وكذلك يستضيف لقاء المجر الأخير ضد إسكتلندا يوم الأحد المقبل.