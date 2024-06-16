الرياضي اللبناني يُتوّج بلقب «أبطال آسيا للسلة» في دبي

تُوّج، يوم أمس، فريق الرياضي اللبناني، بطلاً للنسخة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة السلة، عقب فوزه على صاحب الضيافة شباب الأهلي بفارق 26 نقطة، وبنتيجة (122-96)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في دبي.

كما شهدت منافسات اليوم الختامي، حصد فريق هيروشيما دراغونفلايز الياباني الميدالية البرونزية بفوزه على غورغان الإيراني بنتيجة (81-76).

وواصل الرياضي عروضه القوية للموسم الحالي، بإضافة لقبه الرابع، بعد أن تُوّج مطلع هذا العام بلقب بطولة دبي الدولية، ومن ثم لقب الدوري اللبناني، وأكملها بثنائية إقليمية، أولها مطلع الشهر الجاري بلقب النسخة الثانية من نهائيات دوري «سوبر غرب - آسيا»، ثم دوري أبطال آسيا.

وعقب انتهاء المنافسات، توجه عضو الاتحاد الدولي لكرة السلة، أمين عام الاتحاد الآسيوي هاكوب خاجريان، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، وأعضاء الاتحاد الآسيوي، بتتويج فريق هيروشيما الياباني بالميداليات البرونزية، وشباب الأهلي بالفضية، والرياضي اللبناني بالذهبية وكأس النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وظهرت أفضلية الرياضي واضحة على مجريات مباراته أمام شباب الأهلي، خصوصاً على صعيد الرميات الثلاثية التي نجح خلالها في صنع الفارق، بتسجيل لاعبيه نسب نجاح بلغت 56%، مقارنة بنسب نجاح للاعبي شباب الأهلي اقتصرت على 41%، وهو الأمر ذاته الذي نجح فيه لاعبو الفريق اللبناني في تحقيق اختراقات ناجحة تحت سلة المنافس، وتحقيق نسب مرتفعة من التسجيل عن مسافة النقطتين بلغت 68%، مقارنة بـ52% لشباب الأهلي.

وجاءت بداية المباراة متقاربة في شوطها الأول، قبل أن يتمكن الرياضي من بسط سيطرته تدريجياً على مجريات اللقاء من حيث الأداء والنتيجة، وعكستها قدرة لاعبي الفريق اللبناني في نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (23-21 و34-27 و40-16)، فيما اكتفى شباب الأهلي بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة والأخيرة بواقع (32-21). ويدين الرياضي في انتصاره إلى تألق نجمه الدولي وائل عرقجي الذي حصد لقب أفضل لاعب في المباراة برصيد 31 نقطة، منها 21 نقطة عن الرميات الثلاثية.

• أحرز فريق هيروشيما الياباني المركز الثالث بعد الفوز على غورغان الإيراني بنتيجة (76-81).