فوز الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزاً صعباً على مضيفه فاركو 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما قلب الزمالك تأخره بهدف لفوز بنفس النتيجة على مضيفه سيراميكا كليوباترا على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة في مباراتين مؤجلتين من المرحلة 11 للدوري المصري لكرة القدم.

في الإسكندرية، سجل إمام عاشور (30، 90+3) ثنائية الأهلي، فيما جاء هدف فاركو عبر جابر كامل (35)، ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 16 مباراة ليتقدم للمركز الرابع، فيما توقف رصيد فاركو عند 21 نقطة من 24 مباراة في المركز السادس عشر.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد بطل الشوط الأول حيث تدخلت بشكل مؤثر في الهدف الأول للأهلي ثم هدف التعادل لفاركو.

بعد بداية هادئة استمرت في النصف ساعة الأولى من المباراة، حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 30 بتدخل من حكم الفيديو المساعد الذي أشار لخطأ من أحمد عماد على الفرنسي أنطوني موديست، ومن علامة الجزاء سجل عاشور هدف التقدم للأهلي بتسديدة قوية سكنت شباك حارس فاركو محمد سعيد "شيكا".

بعدها بخمس دقائق تسلم جابر كامل كرة بينية من شكري نجيب ليسكنها شباك قائد الأهلي محمد الشناوي، واحتسب الحكم المساعد التسلل على كامل قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتحتسب الهدف لعدم وجود تسلل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تسلم عمر كمال كرة مرتدة من دفاع فاركو ليمررها إلى عاشور الذي سدد بيمناه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العلوية لمرمى شيكا ليستعيد تقدم الأهلي، وينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وعلى ملعب الجبل الأخضر، تألق عبد الله السعيد في الدقائق الأخيرة ليقود عودة الزمالك من تأخره بهدف للفوز 2-1 على مضيفه سيراميكا كليوباترا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف أحمد رمضان "بيكهام" (26)، قبل أن يسجل السعيد (80) هدف التعادل للزمالك، ثم يصنع الهدف الثاني للسنغالي إبراهيما نداي (88).

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة من 24 مباراة في المركز التاسع.