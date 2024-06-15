دوري أبطال آسيا للسيدات ينطلق بمشاركة 22 فريقاً

سيشارك 22 نادياً في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات في كرة القدم الذي ينطلق في أغسطس المقبل، ويحصد بطل نسخته الأولى 1.3 مليون دولار، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري أمس، بينما يحصل كل نادٍ مشارك في دور المجموعات على ما لا يقل عن 100 ألف دولار. وأعرب 22 اتحاداً عن الرغبة في المشاركة، إذ يُمثَّل كل منها بنادٍ واحد في نسخة 2025 التي أُعلن عنها في شهر أغسطس الماضي، وسيمثل الإمارات نادي أبوظبي الرياضي. ويقام نصف النهائي والنهائي بنظام التجمّع بين 21 و24 مايو 2025.