نادال يضحي بالمشاركة في ويمبلدون للتركيز على أولمبياد باريس

أكد رافائيل نادال، أنه لن يشارك في بطولة ويمبلدون، كما سبق وألمح بعد إقصائه من بطولة رولان غاروس، وسيركز على الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، على أن يشارك في بطولة باستاد كمرحلة استعدادية.

وقال لاعب التنس الإسباني على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباراة رولان غاروس، سُئلت عن برنامجي الصيفي، ومنذ ذلك الحين وأنا أتدرب على الملاعب الرملية، وبالأمس تم الإعلان عن مشاركتي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وهو آخر أولمبياد لي".

وأضاف "لهذا الغرض، نعتقد أن أفضل شيء لجسدي هو عدم تغيير الأرضية ومواصلة اللعب على الملاعب الرملية حتى ذلك الحين، ولهذا السبب سأفتقد اللعب في ويمبلدون هذا العام، أنا حزين لأني لن أتمكن هذا العام من الاستمتاع بأجواء هذه البطولة الرائعة التي ستبقى دائماً في قلبي، وأن أكون مع جميع المشجعين البريطانيين الذين لطالما قدموا دعماً كبيراً لي. سأفتقدهم جميعاً".

وصرح: "استعداداً للأولمبياد، سأشارك في بطولة باشتاد بالسويد. وهي البطولة التي شاركت فيها في بداية مسيرتي، وقضيت فيها وقتاً رائعاً داخل الملعب وخارجه".

وستُقام بطولة باشتاد في الفترة من 15 إلى 21 يوليو المقبل، وستفتتح الألعاب الأولمبية في 26 يوليو.

وستُقام بطولة التنس على ملاعب رولان غاروس، التي حقق نادال فيها 14 لقباً.

وأعلن مدرب المنتخب الإسباني للتنس، ديفيد فيرير، ، عن قائمته المختصرة للألعاب الأولمبية، والتي ضمت نادال الذي سيلعب في الفردي، وكذلك الزوجي مع كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً.

وفاز اللاعب الإسباني بميداليتين ذهبيتين، في الفردي في بكين 2008، والزوجي في 2016.

وعاد نادال إلى الملاعب، وإن كان ذلك بمشاركات محدودة بعد إصاباته الخطيرة في الأشهر السابقة، وتم إقصاؤه في الجولة الأولى من بطولة رولان جاروس الأخيرة على يد الألماني ألكسندر زفيريف، وأعلن حينها أنه لا يرى فائدة كبرى من الاستعداد لموسم الملاعب العشبية ثم العودة إلى الملاعب الرملية للمشاركة في الألعاب.