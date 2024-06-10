دي ماريا يقود الأرجنتين للفوز على إكوادور

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره إكوادور بنتيجة 1/صفر في مباراة ودية أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين.

وسجل آنخيل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وهز دي ماريا الشباك للمباراة الثانية على التوالي بقميص الأرجنتين حيث سبق أن سجل هدفا في مباراة ودية ضد كوستاريكا في 26 مارس الماضي.

كما رفع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق رصيده إلى 31 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ بلاده متساويا مع جونزالو هيجواين.

ويفصل آنخيل دي ماريا أربعة أهداف فقط ليعادل إنجاز الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا رابع الترتيب في قائمة الهداف التاريخي للأرجنتين.

وشهدت المباراة أيضا مشاركة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأمريكي بنزوله بديلا في الدقيقة 56 ليسجل حضوره الأول مع منتخب بلاده هذا العام.

وعانى ميسي من إصابة في الركبة أبعدته عن مباراتي سلفادور وكوستاريكا الوديتين في مارس الماضي.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أخرى أمام جواتيمالا فجر السبت المقبل.

وحافظ منتخب الأرجنتين على سجله خاليا من الهزائم أمام إكوادور للمباراة السابعة على التوالي في المواجهات المباشرة بينهما منذ عام 2019.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمنافسات النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة، حيث سيبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة كندا وتشيلي وبيرو في المجموعة الأولى.