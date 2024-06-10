سلة شباب الأهلي تدشن دوري أبطال آسيا اليوم

يدشن صاحب الضيافة فريق شباب الأهلي لكرة السلة، الساعة 9:30 من مساء اليوم، مشواره في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بلقاء فريق «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي لحساب المجموعة الأولى، في ثاني أيام البطولة التي استهلت أمس على صالة سعيد بن مكتوم، وتمتد حتى 15 الجاري.

وتستهل أولى مواجهات اليوم الثاني في الساعة 3:30 ظهراً بلقاء «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني أمام «كي سي سي إيغيس» الكوري لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي في الساعة 6:30 «غورغان» الإيراني أمام «بيليتا جايا» الإندونيسي لحساب المجموعة الأولى.

ويتسلح شباب الأهلي في بداية مشواره بخبرات لاعبيه الدوليين، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، بجانب لاعب الارتكاز قيس عمر، وصانع الألعاب طلال سالم، إضافة إلى المحترفين الأجانب، الأميركي كافال لويس الذي قدم موسماً مميزاً مع شباب الأهلي، وثلاثة من مواطنيه تعاقد معهم شباب الأهلي أخيراً، هم: ترافين ثيوبوديو وسير دومنيك وأنتوني ماركوس.

وعلى الجانب الآخر، تتألف قائمة اللاعبين الأساسيين لفريق «إن إس ماتريكس ديرز» من عناصر أساسية في منتخب ماليزيا، أفضلهم هو تينغ تشون هونغ (28 عاماً)، ونجح خلال التصفيات في تسجيل معدل 14.1 نقطة في المباراة.

وأفرزت قرعة بطولة دبي عن توزيع الفرق الثمانية على مجموعتين، إذ ضمت الأولى: فرق شباب الأهلي والرياضي اللبناني و«لياونينغ فلاينغ ليوباردز» الصيني و«إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، فيما ضمت المجموعة الثانية: «هيروشيما دراغونفلايز» الياباني و«بيليتا جايا» الإندونيسي و«كي سي سي إيغيس» الكوري و«غورغان» الإيراني.