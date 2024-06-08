8 منتخبات عربية تحسم التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال

حسم 13 منتخباً تأهلها رسمياً إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب ضمان مكانها في نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد ختام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات أول من أمس. وتأهلت ثمانية منتخبات عربية، وهي إلى جانب منتخب الإمارات: البحرين والسعودية وقطر والأردن وفلسطين والعراق وعمان، كما بلغت الدور الثالث أيضا منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان وأستراليا. في المقابل، لاتزال الفرصة أمام سورية والكويت لحسم التأهل في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل. وفي المجموعة الثانية، فوّتت سورية فرصة حسم تأهلها بعد خسارتها أمام كوريا الشمالية 0-1 بهدف قاتل. وتتصدر اليابان المجموعة بـ15 نقطة، بينما سورية ثانية بسبع نقاط، وكوريا الشمالية بست نقاط، ونقطة لميانمار في المركز الأخير. وفي الجولة الختامية تحتاج سورية للفوز في مباراة صعبة على اليابان لضمان التأهل، بينما كوريا الشمالية تواجه ميانمار، وتتأهل في حال الفوز، بشرط خسارة أو تعادل سورية مع اليابان. وفي المجموعة الأولى، أبقى منتخب الكويت حظوظه قائمة رغم تعادله السلبي مع الهند، فيما تعادلت قطر، الضامنة للبطاقة الأولى، من دون أهداف أيضاً مع أفغانستان. وتتصدر قطر بـ13 نقطة، ولايزال الصراع على البطاقة الثانية بين الهند الثانية بخمس نقاط، وبالرصيد نفسه أفغانستان في المركز الثالث، وأخيراً الكويت بأربع نقاط. وفي الجولة الختامية تلعب الكويت مع أفغانستان، والهند مع قطر.

• سورية والكويت يملكان فرصة اللحاق بالمتأهلين في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.