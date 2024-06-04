استبعاد لاعب النصر السعودي من تشكيلة البرتغال.. نونيش البديل

استُدعي ماتيوس نونيش لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي التي ستخوض غمار كأس اوروبا 2024، ليحلّ مكان لاعب النصر السعودي أوتافيو مونتيرو المُصاب، حسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد في بيانه أنّ اللاعب الذي خضع للتقييم على يد أطباء "سيليساو أوروبا"، غير جاهز للمشاركة بعد تعرّضه لإصابة أثناء مشاركته مع ناديه المحلي.

وكان اوتافيو قد انضم إلى صفوف النصر وصيف بطل الدوري السعودي الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي في عقد لمدة ثلاثة مواسم. وتعرّض لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال نهائي كأس السعودية امام الهلال ليخرج من الملعب في الدقيقة 80 الجمعة المنصرم، قبل أن يخسر فريقه بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وبدأ المنتخب البرتغالي، المتوج باللقب القاري على حساب فرنسا عام 2016، تحضيراته للاستحقاق المرتقب من دون قائده ونجمه مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي سيلتحق بزملائه الجمعة، وفقًا لما أعلنه مدرب الفريق الاسباني روبرتو مارتينيس في مؤتمره الصحافي الإثنين.

وعن عمر الـ 39، يستعد الدون الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات لمشاركته القارية السادسة وهو رقم قياسي جديد في البطولة، يضاف الى رقميه القياسيين العالميين بعدد المباريات الدولية (206) والأهداف (128) مع المنتخب الوطني.

ومن المرتقب أن يشارك رونالدو في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده من أصل ثلاث، بعد أن يستهل الأخير استعداداته بمواجهة فنلندا الثلاثاء، ثمّ كرواتيا السبت وأخيرًا إيرلندا في 11 الحالي.

ويواجه المنتخب البرتغالي كلا من تشيكيا، تركيا وأخيرًا جورجيا ضمن المجموعة السادسة في اليورو التي ستقام في ألمانيا بين 14 الحالي و14 يوليو.