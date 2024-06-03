ديربي الفوضى العارمة.. أهم مباراة في تونس تشهد "أجواء حرب" (فيديو)
شهدت مباراة "ديربي" الدوري التونسي بين الترجي والإفريقي، الأحد، أحداثاً وصفت بـ"أجواء الحرب" بعد الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والجماهير الحاضرة في استاد رادس.
وتناقل رواد مواقع التواصل فيديوهات صادمة من الاشتباكات دفعت البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي للتعبير عن دهشته واستيائه على الرغم من فوز فريقه بنتيجة 2-1.
احداث صعبه اوي في الديربي بين الترجي والافريقي— Hommos Amgad (@Hommos_TooRusso) June 2, 2024
ربنا يسترها على كل الناس في الملعب وميكونش فيه حاجه كبيرة وكله يرجع بيته ل اهله سليم
pic.twitter.com/3rVq9PPgc0
وقال كاردوزو في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن أكون سعيداً بالفوز بعد كل ما حدث في المباراة.. ولا أعتقد أن مسؤولي الترجي، أو الإفريقي أو الاتحاد التونسي، راضون عما حدث في المباراة. ما رأيته اليوم لم أشهده في الحرب".
يذكر أن الترجي على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب التونسي.
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