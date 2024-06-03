سابالينكا وريباكينا الى ربع نهائي "تنس رولان غاروس"

باتت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، على بعد فوز من معادلة أفضل نتيجة لها في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك ببلوغها الدور ربع النهائي بعد فوزها السهل الإثنين على الأميركية إيما نافارو 6-2 و6-3 في ساعة و3 دقائق.

وثأرت سابالينكا من الأميركية المصنفة 24 عالمياً والتي أقصت البيلاروسية في مارس الماضي من الدور الرابع لدورة إنديان ويلز الألف نقطة، لتبلغ ربع النهائي للموسم الثاني توالياً بعد خمس مشاركات متتالية من دون الذهاب أبعد من الدور الثالث.

وتمني ابنة الـ26 عاماً النفس بأن تذهب أبعد من نسخة العام الماضي حين انتهى مشوارها في دور الأربعة على يد التشيكية كارولينا موخوفا التي خسرت النهائي أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً.

ولم تجد سابالينكا، المتوجة بداية هذا الموسم بلقبها الثاني توالياً في بطولة أستراليا المفتوحة، صعوبة تذكر في حسم مواجهتها مع نافارو، إذ استهلت المجموعة الأولى متقدمة 4-0 بعدما كسرت إرسال منافستها مرتين، ثم حققت الفارق في المجموعة الثانية حين انتزعت الشوط الثالث على إرسال ابنة الـ23 عاماً التي كانت تخوض الدور الرابع لأول مرة في سادس مشاركة لها في الـ"غراندسلام"، قبل أن تحسمها 6-3 على إرسال الأميركية.

وتلتقي سابالينكا في ربع النهائي الفائزة من مباراة الروسية اليافعة ميرا أندرييفا (17 عاماً) والفرنسية فارفارا غراتشيفا، ما يجعلها مرشحة بقوّة لمعادلة أفضل نتيجة لها في ملاعب رولان غاروس.

وعلى غرار سابالينكا، لم تجد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة والمرشّحة أيضاً لاحراز اللقب، صعوبة في بلوغ ربع النهائي بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-4 و6-3 في ساعة وتسع دقائق.

قالت ريباكينا المولودة في موسكو "سعيدة جداً من أدائي. إيلينا مقاتلة ومن الصعب دوماً مواجهتها".

وتلتقي المتوّجة بلقب ويمبلدون 2022 في الدور المقبل الأربعاء، الإيطالية جازمين باوليني المصنفة 12 في البطولة والتي تغلبت بدورها على الروسية إيلينا أفانيسيان 4-6 و6-0 و6-1.

وتسعى ريباكينا لبلوغ أول نصف نهائي لها في البطولة المقامة على أرض ترابية.

وتعود أفضل نتيجة لابنة الرابعة والعشرين إلى نسخة 2021، عندما بلغت ربع النهائي أيضاً.

على ملعب فيليب شاترييه، واجهت صعوبات أمام سفيتولينا المصنفة خامسة عشرة، إذ ارتكبت 23 خطأ مباشراً بيد انها كانت أكثر نجاعة بكسرها ارسال خصمتها خمس مرات في سبع محاولات، فيما نجحت سفيتولينا بذلك مرتين من أصل ثلاث.

وكانت شفيونتيك حاملة اللقب بلغت ربع النهائي حيث ستلاقي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، فيما تلعب الأميركية كوكو غوف الثالثة مع التونسية أنس جابر.