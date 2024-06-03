دوري أبطال أوروبا يختار "أفضل لاعب" من ريال مدريد

اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة المنصرمة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني مرّة خامسة عشرة قياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) الإثنين إن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال بعد أن سجّل ستة أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2-0) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقال فينسيوس (23 عاماً) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى: "سعيد باحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".

وظهر فينيسيوس 10 مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة. قطع مسافة 99.3 كلم بسرعة قصوى 34.7 كلم/ساعة.

كما أعلن الاتحاد القاري ان لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام اختير افضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

وقال ابن العشرين: "حلمت دوماً المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي".

خاض بيلينغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجّل فيها أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كلم.

وضمّت تشكيلة الموسم الحارس السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دروتموند)، المدافعين الإسباني داني كارفاخال، الألماني أنتونيو روديغر (ريال مدريد)، ماتس هوملز، الهولندي إيان ماتسن (دورتموند)، لاعبي الوسط النمسوي مارسيل سابيتسر (دورتموند)، البرتغالي فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيلينغهام (ريال مدريد)، والمهاجمين الإنكليزي فيل فودن (مانشستر سيتي) وهاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) وفينيسيوس (ريال مدريد).