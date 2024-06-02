بيتر تسايدلر مدرباً جديدا لبوخوم الألماني

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي بوخوم الألماني تعاقد مع بيتر تسايدلر ليكون مدربا جديدا للفريق.

ومن المنتظر أن يوقع تسايدلر عقدا مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، ليقود بوخوم الذي نجح في تعويض خسارته أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة صفر/3 يوم الإثنين الماضي في مباراتي الذهاب والإياب ليبقى في الدوري الألماني.

وسيكون تسايدلر رابع مدير فني لبوخوم منذ صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في 2021.

وسيتولى المسؤولية مكان المدرب المؤقت هيكو بوتشر، الذي قاد بوخوم بعد إقالة المدرب توماس ليتش في أبريل الماضي.

كان لتسايدلر تجربة وحيدة في الدوري الألماني حيث عمل مدربا مساعدا في هوفنهايم بين عامي 2008 و2011، كما عمل مدربا لفريق سانت جالين السويسري منذ 2018 ويرتبط بتعاقد يمتد حتى 2027.

ولكن وفقا لصحيفة «بيلد»، فإن إدارة بوخوم لن تدفع أموالا نظير فسخ تعاقد تسايدلر مع النادي السويسري.