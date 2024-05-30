تطورات في أزمة الشحات والشيبي.. الاتحاد المصري يتدخل (فيديو)

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قراراً بإيقاف لاعب بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بداعي مخالفته اللوائح بعد لجوئه إلى القضاء المدني إثر الاعتداء الذي تعرض له من لاعب الأهلي حسين الشحات بعد نهاية لقاء الفريقين في الدوري المصري 23 يوليو الماضي.

حسين الشحات لاعب الأهلي يصفع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد المباراة !!



🎥 @mohamed_zaki14 pic.twitter.com/Fe4qKlYfws — كورة بالعربي ⚽️ (@korabelarabi) July 23, 2023

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي الخميس بأن مجلس الإدارة اتخذ هذه العقوبة بعد جلسة طارئة لمخالفة الشيبي اللوائح.

وكان الشحات قد دخل في خلاف مع الشيبي بعد المباراة وصفعه بقوة في وقت قررت رابطة الأندية المصرية حينها إيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه بـ20 ألف جنيه.

وعلى الرغم من ذلك لجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري رياضي لمدة خمسة أعوام إلى جانب تغريمه بـ100 ألف جنيه.