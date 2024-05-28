الرياضي يقهر الحكمة ويبلغ نصف نهائي سلة "سوبر-غرب" آسيا

حقق فريق الرياضي اللبناني انتصاراً مستحقاً على مواطنه وغريمه التقليدي الحكمة، جاء بفارق تسع نقاط وبنتيجة (95-86)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب المجموعة الثانية في دوري مجموعات نهائيات (سوبر-غرب آسيا) لكرة السلة (فانيال 8)، والمقامة في نسختها الثانية على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة حتى الأول من يونيو المقبل.

كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الثانية ذاتها، وداع حامل اللقب فريق المنامة بتلقيه هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام فريق "بي سي آستانا" الكازاخستاني بواقع (117-122) في مباراة شهدت شوطين إضافيين لحسم نتيجتها بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (81-81)، مع العلم أن المنامة خسر في الجولة الافتتاحية أمام الحكمة اللبناني بواقع (82-95).

وأسفرت نتائج أمس، عن تأهل الرياضي إلى الدور نصف النهائي بغض النظر عن نتيجته في مباراته الختامية لدور المجموعات أمام المنامة البحريني مساء يوم غد، خصوصاً أن الرياضي استهل مشواره بانتصارٍ مستحق على "بي سي آستانا" الكازاخي بواقع (101-69).

وينتظر الحكمة مواجهة مصيرية أمام "بي سي آستانا" في الثامنة من مساء يوم غدٍ بتوقيت الإمارات، في مباراة يدخلها الطرفان بطموح حصد ثاني البطاقات المؤهلة عن المجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومرافقة فريق الرياضي الذي ضمن صدارة المجموعة.

وجاءت مباراة الرياضي والحكمة متقاربة المستوى، بعد أن تمكن الحكمة من بسط سيطرته على نتائج الربعين الأول والثاني بواقع (23-20 و23-22)، ونجاح الرياضي في استعادة اتزانه خلال مجريات الشوط الثاني ونيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (28-21 و25-19) والفوز في المباراة.

وتألق للرياضي محترفه الأميركي ماركيل جونسون، بإحرازه الثنائية المزدوجة، بتسجيله 42 نقطة و11 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى 7 متابعات، في المقامة جاء الأميركي ثرافين ثيبودود كأفضل لاعبي الحكمة بحصيلة بلغت 19 نقطة و18 متابعة و6 تمريرات حاسمة.