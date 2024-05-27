نهائي كأس السعودية بين الهلال والنصر.. الموعد وتاريخ المواجهات المباشرة

سيقام نهائي كأس السعودية لكرة القدم بين الهلال بطل الدوري ووصيفه النصر، الجمعة (الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويتطلّع الهلال "حامل اللقب" لتأكيد هيمنته الصريحة هذا الموسم، إذ يختتم، الإثنين، مشاركته في الدوري على أرض الوحدة، وهو على بُعد 14 نقطة عن جاره اللدود النصر.

لم يخسر فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس طوال الموسم في الدوري المحلي ويأمل في سحب تألقه إلى مسابقة الكأس، علماً انه ودّع مسابقة دوري أبطال آسيا في نصف النهائي أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقاً.

وأحرز الهلال اللقب عشر مرات، بفارق ثلاثة عن الأهلي صاحب الرقم القياسي، فيما توّج النصر بلقبه السادس عام 1990.

ويأمل النصر في مصالحة جماهيره والتتويج بكأس الملك لانقاذ الموسم بلقب على أقلّ تقدير.

يبحث نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن احراز لقبه المحلّي الأول مع الفريق الأصفر، منذ انضمامه بصفقة خيالية في كانون الثاني/يناير 2023، علماً انه قاده إلى احراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2-1 بعد التمديد.