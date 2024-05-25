الكويت يمطر سلة "تاميل نادو" في افتتاح نهائيات دوري سوبر غرب آسيا

أمطر فريق الكويت سلة منافسه تاميل نادو الهندي، بـ 100 نقطة، نحو تحقيق الفريق الكويتي لانتصاره العريض بنتيجة (100-76)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب منافسات المجموعة الثانية، في افتتاح نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا (فاينال 8)، المقام على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وينافس على لقب نسخته الثانية ثمانية أندية.

وعرف الكويت الكويتي كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاثة للمباراة بواقع (28-19 و26-13 و29-27)، فيما أكتفى فريق تاميل نادو بالتعادل بنتيجة الفترة الرابعة والأخيرة بواقع (17-17).

وتألق للفريق الكويتي محترفه كودي لالاين بحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة بفعالية بلغت 31% وحصوله على ثنائية مزدوجة بتسجيله 18 نقطة، و19 التقاط ناجح للكرة عن السلة (ريباوند)، بالإضافة إلى مساهمته بـ 4 تمريرات حاسمة لزملاءه.

ويعاود الفريقين يوم غدٍ استكمال مبارياتهما في دوري المجموعات، حين يلتقي تاميل نادو الهندي في الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات فريق غورغان الإيراني، على أن يشهد لقاء الثامنة مساءً مواجهة كويتية خالصة، بلقاء الكويت مواطنه كاظمة.