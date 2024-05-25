تصريح جريء من بنزيمة للاعبي ليون: "من فضلكم اقضوا عليهم!" (فيديو)

فاجأ النجم الفرنسي كريم بنزيمة الجماهير بتصريح جريء عندما طلب من لاعبي ليون الفوز على باريس سان جيرمان اليوم السبت في نهائي كأس فرنسا، ولكن بكلمات صعبة استقبلها جمهور الفريق الباريسي بغضب شديد على مواقع التواصل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليون على منصة "إكس" فيديو لمهاجم نادي اتحاد جدة السعودي يقول فيه: "تحياتي يا شباب، اليوم وليس غدا بكثير من القوة والطموح والشجاعة، من فضلكم اقضوا عليهم.. اقضوا عليهم.. الليلة سنكون أسرة واحدة، انطلقوا يا شباب".

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀



Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

يذكر أن بنزيمة (36 عاماً) سبق له اللعب في ليون قبل رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2009، ومنه إلى نادي اتحاد جدة في صيف العام الماضي.

وتوج ليون بكأس فرنسا خمس مرات فقط آخرها في 2012، فيما ظفر باريس سان جيرمان باللقب 14 مرة.