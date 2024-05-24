شاهد.. محمد صلاح يصدم العالم بقصة شعر جديدة

نشر قائد منتخب مصر وهداف فريق ليفربول النجم محمد صلاح، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" ظهر فيه بشكل جديد مغاير تماما عن مظهره المعروف ويبدو وأنه يستعد لجلسة تصوير جديدة قبل الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن الجوائز الفردية التي تميز بها طوال السنوات الماضية هذا الموسم مع ليفربول، في موسم صفري للفريق واللاعب غير أنه هداف الفريق الإنجليزي، إلا أن الموسم الحالي ربما يكون الأسوأ للاعب منذ أن بدأ رحلته مع ليفربول.

وعانى صلاح من إصابة أبعدته عن منتخب مصر في منتصف مشواره بالبطولة الإفريقية إضافة إلى غيابه عن عدداً من مباريات ليفربول هذا الموسم بسبب الإصابة فخسر المنافسة على لقب الهداف أو صناعة الأهداف وهو ما كان يتميز به السنوات الماضية.

ونشر محمد صلاح، صورة وهو يقف أمام مرآه ويظهر بمظهر جديد وهو حالق شعره تماما والذي ميزه طوال السنوات الماضية واشتهر به بين الجماهير الإنجليزية والمصرية ومختلف دول العالم.

وينتظم محمد صلاح، في معسكر المنتخب المصري ومباريات الفراعنة بداية الشهر المقبل بعد أن غاب عن معسكر شهر مارس الماضي في أول تواجد للمدرب المصري حسام حسن.