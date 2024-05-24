العربي يتوج بطلاً لـ "كأس أمير قطر" لكرة السلة
توج فريق النادي العربي بكاس أمير قطر لكرة السلة، في نسختها الـ 25، عقب فوزه على جاره السد بفارق 11 نقطة وبنتيجة (88-77)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي الغرافة الرياضي، في العاصمة القطرية الدوحة.
ويعد لقب (كأس أمير قطر) الثالث بتاريخ مسيرة العربي في البطولة بعد تتويجه موسمي 2017-2018 و2019-2020، كما حقق العربي الثلاثة التاريخية للموسم الحالي عقب تتويجه بلقبي الدوري، وكأس قطر.
واستطاع العربي حسم لقاء السد، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (18-14 و33-20)، فيما لم يوفق لاعبي السد بالعودة بنتيجة المباراة رغم نيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (22-21 و21-16).
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