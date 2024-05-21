محمد صلاح يحدد مستقبله مع ليفربول.. قرار صادم للدوري السعودي

أنهى محمد صلاح الجدل الذي أثير طوال الفترة الماضية عن مغادرته لفريق ليفربول والتوجه إلى الدوري السعودي وذلك برسالة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام عقب نهاية الموسم الحالي رسميا باحتلال الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

حيث وجه صلاح رسالة إلى جماهير فريقه عبر حسابه على إنستغرام بعد الموسم الصفري الذي مر به الريدز

وكان صلاح قد ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية وخاصة لنادي اتحاد جدة، وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد، إلا أن ليفربول وكلوب صمما على عدم السماح لصلاح للرحيل من الفريق.

وكتب محمد صلاح، في رسالته مرفقه بصورة له في الأنفليد "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة"

ويؤكد محمد صلاح بذلك نيته بالاستمرار مع ليفربول الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت الذي يخلف يورجن كلوب.

وكانت تقارير إخبارية أكدت أن عرض اتحاد جدة مازال ساريا ولن يستسلم من أجل التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

وقد يكون محمد صلاح قد أنهى برسالته الخاصة بالوعد بالقتال على البطولات الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي للرد على كل التكهنات.