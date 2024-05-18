ميسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم في عام 2024، براتب سنوي قدره 20.45 مليون دولار مع فريقه إنتر ميامي. ويتفوق ميسي بفارق كبير على بقية نجوم الدوري، إذ يبلغ راتبه الأساسي 12 مليون دولار، بجانب مكافآت مختلفة.

كما أن الرقم المعلن من الرابطة لا يشمل ما يحصل عليه النجم الأرجنتيني من الصفقات التجارية والرعاية من شركات عديدة.

يذكر أن الأجر السنوي لميسي في إنتر ميامي يعادل تقريباً أجور جميع لاعبي الفريق، إذ تبلغ فاتورة الأجور الإجمالية لإنتر ميامي 41.6 مليون دولار.