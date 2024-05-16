استبعاد هوملز وبراندت من المنتخب الألماني

استبعد مدرّب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان الخميس ثنائي بوروسيا دورتموند المدافع ماتس هوملز ولاعب الوسط يوليان براندت، عن التشكيلة التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم على أرضها.

وكان هوملز، بطل العالم 2014، وبراندت من أبرز عناصر مشوار دورتمود هذا الموسم نحو نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني مطلع يونيو.

لكن ناغلسمان فضّل التمسّك بتشكيلته التي فازت على فرنسا وهولندا في مارس الماضي.

كما غاب ليون غوريتسكا لاعب وسط بايرن عن التشكيلة التي تضمّ 27 لاعباً وستتقلّص إلى 26 بعد وديتين ضد أوكرانيا في 3 يونيو في نورمبرغ واليونان بعدها بأربعة أيام في مونشنغلادباخ، فيما أثّرت الاصابة على مشاركة زميله المهاجم سيرج غنابري.

بعد اقصائها من دور المجموعات في آخر كأسين للعالم و من دور الـ16 في كأس أوروبا الأخيرة صيف 2021، كانت نتائج بطلة أوروبا ثلاث مرات عادية في 2023، إذ فازت ثلاث مرات فقط في 11 مباراة ما كلّف المدرّب هانزي فليك منصبه.

بعد الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023، استدعى ناغلسمان تشكيلة متجدّدة لوديات آذار/مارس، تضمّنت من أسماء من باير ليفركوزن الذي سيطر هذا الموسم على الدوري المحلي وأحرز اللقب الأوّل في تاريخه، بالإضافة إلى شتوتغارت.

قدّمت "دي مانشافت" نتائج مميّزة من خلال الفوز على فرنسا وصيفة مونديال 2022 وهولندا.

قال مدرّب لايبزيغ وبايرن ميونيخ السابق الخميس "لم نقدم على تغييرات كبيرة لأن المجموعة أبلت البلاء الحسن".

تابع "أشعر انه بمقدورنا الفوز باللقب. وفي معظم الأحيان لا يكون حدسي سيئاً".

واستدعى المدرّب البالغ 36 عاماً مدافع دورتموند نيكو شلوتربيك وحارس شتوتغارت أليكس نوبل، بدلاً من يان-نيكلاس بيسته وحارس فولهام الإنكليزي برند لينو.

وتضمّنت التشكيلة التي أعلنت في وسط برلين بالقرب من بوابة براندنبورغ الشهيرة ثلاثة أفراد من تشكيلة ألمانيا التي أحرزت لقب مونديال البرازيل 2014: الحارس مانويل نوير، المهاجم توماس مولر ولاعب الوسط توني كروس.

وقال ناغلسمان ان كروس "لم يعد بعمر العشرين لكنه مصنوع من الفولاذ"، واعتبر ان مولر (34 عاماً) يضيف أهمية كبيرة داخل وخارج الملعب "توماس يجمع الفريق سوياً".

وسيبقى لاعب وسط برشلونة إيلكاي غوندوغان قائداً رغم عودة نوير وهو أمر أكّده ناغلسمان سابقاً.

وكان الاتحاد الألماني أعلن عن اسماء 18 لاعباً تباعاً، ما ترك هامشاً ضيقاً للتوقعات.

وتنطلق كأس أوروبا في 14 يونيو بمباراة ألمانيا مع اسكتلندا في ميونيخ. تخوض ألمانيا بين 26 مايو و1 يونيو معسكراً في قريبة بلانكنهاي حيث سيقيم المنتخب الإنكليزي خلال النهائيات.

وسيخوض أربعة لاعبين من التشكيلة نهائي دوري أبطال أوروبا هم: شلوتربيك ونيكلاس فولكروغ (دورتموند) وكروس وأنتونيو روديغر (ريال مدريد). وقال ناغلسمان انهم سيلتحقون ببعثة المنتخب بعد يومين من النهائي.

التشكيلة الألمانية

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، أليكس نوبل (شتوتغارت)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)

الدفاع: فالديمار أنتون، مكسيميليان ميتلشتدات (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيغ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، باسكال غروس (برايتون وهوف ألبيون الإنكليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، توني كروس (ريال مدريد الإسباني)، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لوروا سانيه (بايرن ميونيخ)

الهجوم: مكسيميليان باير (هوفنهايم)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنكليزي)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)، دنيز أونداف (شتوتغارت).