موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي المصري تحدي إفريقي جديد بحثاً عن اللقب الـ12 في تاريخه عندما يحل ضيفا على فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من البطولة على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثاني عشر في النسخة الحالية.

وأعلن مدرب الأهلي مارسيل كولر عن قائمة لاعبيه للمباراة التي ستقام مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من خالد عبد الفتاح وطاهر محمد وكريستو وحمزة علاء فنيًا، وعمر كمال والزنفلي لعدم القيد، كما يغيب الثلاثي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية للإصابة، وعاد آليو ديانج إلى قائمة الأهلي بعد فترة غياب طويلة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في رادس في الساعة الحادية عشر مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات العاشرة بتوقيت مصر، فيما يقام لقاء الإياب في التاسعة مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري في استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الترجي على حساب منافسه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد. خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.