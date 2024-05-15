غوارديولا يسقط بشكل جنوني.. أهم انقاذ في الموسم (فيديو)

جذب المدرب بيب غوارديولا الأنظار إليه خلال مواجهة مانشستر سيتي توتنهام هوتسبير، المؤجلة من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي بعدما سقط بشكل جنوني بسبب لقطة كادت أن تضيع لقب الدوري على حامل اللقب.

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً من قلب العاصمة لندن، عقب الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.

وسنحت فرصة لمصلحة توتنهام لمعادلة النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق فقط، عندما انفرد سون هيونغ مين على إثرها بالمرمى، بحثا عن هدف التعادل، وفي تلك الأثناء، سقط غوارديولا أرضا من الصدمة، اعتقادا بأن سون في طريقه لمعادلة النتيجة، لكن لحسن حظه، قام حارسه أورتيغا بتصدٍ بارع، حرم به أصحاب الأرض من هز شباكه.

وبعد تصدي حارس السيتي للانفراد، نهض المدرب الإسباني وبدأ يوجه لاعبيه ببعض التعليمات، بعدما تنفس الصعداء في النهاية.

ويدين السيتي بهذا الفوز إلى مهاجمه وهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل ثنائية ليفوز السيتي بنتيجة 2-0، وكذلك إلى الحارس أوريتيغا الذي دخل بديلاً لإيديرسون المصاب، إذ تصدى لانفراد خطير من قبل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

ووضع صاحب القميص رقم 9 السيتي في المقدمة في مباراة مصيرية عند الدقيقة 51، مستغلاً تمريرة حاسمة من الفنان البلجيكي كيفن دي بروين.

وأصبح دي بروين ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ "البريميير ليغ" برصيد 112 هدفاً من 259 مباراة بعد نجم مانشستر يونايتد ريان غيغز 162 هدفاً من 632 مباراة.

وفي الدقيقة 89، تحصل البلجيكي دوكو على ضربة جزاء بعد عرقلته من قبل المدافع بيدرو بورو، إنبرى لها بنجاح الذبابة النرويجية بنجاح، مضاعفاً الغلة، ورافعاً رصيده التهديفي إلى 27 هدفاً متقدماً على كول بالمر صاحب المركز الثاني بـ21 هدفاً.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن آرسنال (86 نقطة) في سباق التتويج باللقب، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 63 نقطة في المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويحتاج السيتي إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام وست هام للتتويج رسمياً بلقب البريميير ليغ للمرة الرابعة توالياً.