المغربي النصيري مهدد بالإيقاف 12 مباراة في الدوري الإسباني

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري قد يواجه عقوبة الإيقاف من أربعة إلى 12 مباراة بسبب انتقاده "العلني" للتحكيم بعد مباراة فريقه إشبيلية أمام فياريال التي خسرها فريقه 2-3 السبت الماضي ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وكان النصيري قدم مباراة قوية وسجل هدفين لإشبيلية، وبعد المباراة هاجم الحكم إيزيدرو دياز دي ميرا قائلاً: "عانينا كثيرا وافتقرنا إلى القليل من التركيز، لكننا عانينا أيضا مع الحكم الذي كان عليه أن يدير اللقاء بشكل جيد، وألا يتحيز للخصم، الهدف الأخير لفياريال كان يجب احتسابه خطأ لصالحنا".

وأوضحت الصحيفة أنه حال تطبيق المادة 106 من القانون التأديبي للاتحاد الإسباني فإن النصيري سيتم إيقافه مباريات عدة قد تصل إلى 12 مباراة.

ويعتبر النصيري أحد أبرز النجوم العرب في الملاعب الأوروبية ومن المهاجمين الهدافين في الدوري الإسباني.