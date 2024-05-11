خسارة دوري الأبطال أفضل لدورتموند من اللقب

بات بروسيا دورتموند في مأزق حقيقي عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يفاضل بين الانضمام إلى عظماء أوروبا، والتتويج بلقب البطولة على حساب منافسه ريال مدريد، أو تقبّل الهزيمة التي ستعود عليه بعائدات مالية أكبر من حصوله على اللقب.

وقالت صحيفة «رور ناخريشتن» الألمانية: «دورتموند على موعد مع جائزة مالية تبلغ 20 مليون يورو في حال فوزه بالمباراة النهائية، إلا أن العائد المالي سيكون أكبر وقدره 25 مليون يورو في حال خسارته، إثر العوائد التي يمكن جنيها من بند خاص بصفقة انتقال نجمه السابق الإنجليزي جود بيلنغهام إلى ريال مدريد صيف العام الماضي».

وأضافت: «صفقة بيلنغهام تضمنت نحو 32 مليون يورو من الإضافات والمكافآت، يعود منها على ناديه السابق دورتموند 25 مليوناً في حال فوز الفريق (الملكي) بدوري أبطال أوروبا، خصوصاً أن صفقة انتقال اللاعب بلغ إجماليها 108 ملايين يورو».