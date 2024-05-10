النصر يؤجل تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي

أجل النصر فرحة الهلال بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي، وذلك بعد فوزه على الأخدود 3-2، في مباراة الجولة 31 من المسابقة.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو رصيده إلى 77 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، والذي يحتاج لنقطة واحدة من 4 مباريات للتتويج باللقب.

وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 28 في المركز 15.

افتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل للنصر بعد 7 دقائق حين أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس الأخدود.

وضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 15، بعدما تلقى تمريرة عرضية من علي الحسن ليضعها بسهولة في الشباك.

وقلص حسن الحبيب الفارق للأخدود بعد مرور ساعة من اللعب، بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

ثم أدرك سافيور غودوين التعادل للأخدود في الدقيقة 70، بعد خطأ بين عبدالإله العمري وإيمريك لابورت ثنائي النصر، في إبعاد الكرة ليطلق اللاعب النيجيري تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك ديفيد أوسبينا حارس النصر.

وحين ظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل وفوز الهلال بلقب الدوري، وضع بروزوفيتش النصر في المقدمة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليؤجل حسم اللقب حتى مباراة السبت، بين الهلال والحزم.