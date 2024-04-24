أول فوز لأوساكا على الملاعب الترابية منذ سنتين في "تنس مدريد"

حقّقت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالمياً سابقاً فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ سنتين (2022) في الدور الأول لدورة مدريد للألف في كرة المضرب اليوم. وقالت أوساكا إنّها "تتقبل المنافسة على الملاعب الترابية اكثر الآن" بعدما نمت كلاعبة يافعة في الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة، فيما عانت للمنافسة على الارضية الترابية خلال الاعوام الاخيرة.

وفي مباراتها الاولى في العاصمة الاسبانية بدت اوساكا مرتاحة خلال فوزها الساحق على البلجيكية غريت مينان 6-4 و6-1 لتحجز موعداً في الدور الثاني مع الروسية ليودميلا سامسونوفا الخامسة عشرة. وهذا الفوز الرابع فقط لاوساكا على الملاعب الترابية منذ بداية العام 2021، حيث أملت الفائزة بأربع بطولات كبرى ألا يكون الاخير لها في مدريد. وقالت ابنة الـ 26 عاما "لقد عانيت من حوادث عدّة على التراب لكنني اتقبلها اكثر الآن".