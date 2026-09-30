مواقف

شكا سكان في مجمع دبي السكني بمنطقة دبي لاند من صعوبة العثور على مواقف لمركباتهم، خصوصاً خلال ساعات المساء، مشيرين إلى أن المشكلة تفاقمت بعد إغلاق الساحات الترابية التي كانوا يستخدمونها سابقاً لإيقاف سياراتهم. وأوضحوا أن المواقف المتاحة حالياً لا تستوعب الكثافة السكانية وعدد المركبات، ما يضطر بعضهم إلى البحث لفترات طويلة عن موقف، أو إيقاف مركباتهم في أماكن بعيدة عن مساكنهم. وناشد السكان الجهات المعنية بدراسة المشكلة، وتوفير مواقف بديلة وكافية تلبي احتياجات القاطنين، مؤكدين أن الأزمة أصبحت تشكل عبئاً يومياً عليهم.

إنارة

ناشد سكان في بعض إمارات الدولة الجهات المعنية باستبدال الإضاءة التقليدية المستخدمة حالياً في أعمدة إنارة الشوارع والطرق الداخلية، بأخرى حديثة تعمل بتقنية «LED»، لما تتميز به من كفاءة أعلى في الإضاءة وانخفاض استهلاك الطاقة وطول عمرها التشغيلي. وأشاروا إلى أن تطوير أنظمة الإنارة يسهم في تحسين مستوى الرؤية خلال ساعات الليل، خصوصاً في الشوارع الداخلية والمناطق السكنية، فضلاً عن تعزيز السلامة المرورية وإضفاء مظهر حضاري على الطرق. ودعوا إلى وضع خطة تدريجية لتحديث أعمدة الإنارة القديمة، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني ضعفاً في مستوى الإضاءة.

مواقف

شكا قاطنون في منطقة القليعة بالشارقة من الوقوف العشوائي وغير المنظم للمركبات في الساحة الترابية المقابلة لمسجد أم القرى والشارع الداخلي المحيط بها، مشيرين إلى أن بعض المركبات وسيارات الأجرة تتوقف أمام مداخل المنازل ومداخل الشارع، ما يعرقل حركة السكان ويصعّب دخولهم وخروجهم من بيوتهم. وأوضحوا أن المشكلة تتفاقم في أوقات الذروة، إذ تعجز حافلات مدرسية عن دخول الشارع لنقل الطلبة صباحاً وإعادتهم ظهراً، ما يضطر أطفالاً إلى المشي مسافات للوصول إليها. وطالبوا بتنظيم المواقف، ووضع لوحات تمنع الوقوف أمام مداخل المنازل والشارع، وتكثيف الرقابة على المركبات المتوقفة عشوائياً.