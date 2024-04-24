مبلغ فلكي للأهلي والهلال والوداد.. والعين في الطريق

يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم من التوصل لاتفاق على صفقة جديدة، ربما ترفع المقابل المادي للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام القادم، حسبما أفاد تقرير صحافي.

وستكون النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأولى التي سيتم فيها زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقاً بدلاً من 7 فرق.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن اقتراب "فيفا" من الاتفاق على صفقة ضخمة لبث مباريات البطولة.

أشارت الصحيفة إلى أن "فيفا" يريد الحصول على ما يقرب من 2.3 مليون جنيه إسترليني لحزمة البث التي يتفاوض عليها، غير أن الرسوم الفعلية قد تصل إلى 800 ألف جنيه استرليني.

أضافت ذا صن أيضاً أن شبكة تليفزيون (آبل تي في) تجري محادثات بشأن شراء الحقوق وربما تجعل البطولة متاحة للمشتركين فقط، وهو ما يعني أن الجماهير قد لا تتمكن من مشاهدة أي مباراة مجاناً.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن "هناك الكثير من الأموال للأندية المشاركة في البطولة بنظامها الجديد، حيث من المقرر أن يحصل كل ناد على ما لا يقل عن 43 مليون جنيه إسترليني".

يذكر أنه ضمن المشاركة في البطولة 24 فريقاً حتى الآن من بينها 3 أندية عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي، بينما اقترب العين الإماراتي من مرافقتهم في حال تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية.

أما الأندية الـ21 الأخرى التي حجزت مقاعدها في البطولة فهي: مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، بورتو وبنفيكا البرتغاليين، ريد بول سالزبورغ النمساوي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مونتيري وكلوب ليون المكسيكيين، سياتل ساوندرز الأمريكي، بالميراس وفلومينينسي وفلامنغو البرازيليين، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.